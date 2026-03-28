Operazione Nostalgia, da Nesta a Veron: la serata delle stelle al PalaEur - FT & VD
Certe serate non hanno bisogno di troppe spiegazioni. Basta leggere i nomi, chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare indietro nel tempo. Operazione Nostalgia torna a Roma e lo fa in grande stile, trasformando il PalaEur in una macchina del tempo pronta a riportare in campo alcuni dei protagonisti più iconici del calcio degli ultimi decenni.
Tre squadre, un triangolare di calcio a 5 e un parterre di stelle che difficilmente si vede tutto insieme, anche solo per una notte. Perché qui non si tratta solo di giocare: è un modo per rivivere emozioni, per riaccendere ricordi, per ritrovare quella connessione tra campo e pubblico che spesso il calcio moderno ha un po’ smarrito.
Basta scorrere la lista per capire il livello dello spettacolo. Nesta, Veron, Zanetti, Di Natale, Boban, Davids, Totti e tanti altri. Si giocherà un triangolare al chiuso, con tre squadre a contendersi la coppa studiata ad hoc dalla Lego. Italia, contro Resto d'Europa, contro Resto del Mondo. Lo spettacolo è assicurato.
L'ABBRACCIO DI NESTA CON I TIFOSI (CLICCA QUI PER IL VIDEO)
L'INGRESSO DI NESTA E VERON (CLICCA QUI PER IL VIDEO)