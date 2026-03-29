Ass. Onorato: "Flaminio - Lazio? Progetto serio. E nei prossimi giorni..."
29.03.2026 09:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
A margine dell'evento 'Operazione Nostalgia', che si è tenuto ieri sera al Palazzo dello Sport, l'Assessore Onorato, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, è tornato a parlare anche dello stadio Flaminio e del progetto presentato dalla Lazio, nonché dei prossimi passaggi:
"Stadio Flaminio? Il progetto è un progetto molto serio, nei prossimi giorni inizierà la Conferenza dei Servizi, saranno le istituzioni coinvolte a dire se si può fare o no. Però mi sento di dire che il Comune di Roma, con grande serietà, affronterà puntualmente tutti gli aspetti tecnici. Ci sono tante istituzioni coinvolte: la Regione, il Governo. Dopodiché a Roma gli stadi bisogna farli, sia in casa Lazio che in casa Roma".