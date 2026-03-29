Lazio, col Parma si va (ancora) verso l'Olimpico vuoto: il dato sui biglietti venduti

29.03.2026 09:15 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, col Parma si va (ancora) verso l'Olimpico vuoto: il dato sui biglietti venduti
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RASSEGNA STAMPA - Mille biglietti venduti in 48 ore, poi come sempre dipenderà tutto dalla risposta degli abbonati. Venerdì è scattata la vendita dei tagliandi per la partita contro il Parma. Facile da pronosticare lo scenario all'Olimpico, riporta Corriere dello Sport: non ci sarà lo spettacolo ammirato nel big match contro il Milan, molto più facile immaginare gli spalti vuoti come accaduto nel monday night col Sassuolo e, prima ancora, contro Genoa e Atalanta. 

La contestazione nei confronti della società tornerà a manifestarsi attraverso l'assenteismo allo stadio. L'indicazione dei gruppi del tifo organizzato era stata di rientrare esclusivamente contro il Milan, prima di ribadire la decisione di non entrare allo stadio per le restanti gare casalinghe. Ne rimangono quattro da disputare, più il derby (sulla carta da giocare in "trasferta" e quindi ancora in dubbio) e l'eventuale finale di Coppa Italia in campo "neutro". Contro il Parma si ripasserà dall'abbraccio caloroso alla distanza simbolica: la protesta riprenderà la forma già vissuta da fine gennaio.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.