Lazio | Motta rientra (con qualche acciacco) dall'Under 21: ce la farà per il Parma?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - È tornato con zero minuti giocati, ma anche con qualche acciacco che però non dovrebbe preoccupare. Edoardo Motta non ha accompagnato la convocazione dell'Italia Under 21 con una presenza in campo, è rientrato alla base in anticipo a causa di una contusione che aveva già rimediato nelle partite con la Lazio. Il comunicato ha parlato di "un riacutizzarsi di problemi preesistenti all'inizio del raduno di Tirrenia", per questo venerdì ha abbonato il ritiro degli azzurrini ed è stato escluso dai convocati per la seconda gara in programma, quella contro la Svezia. Giovedì Motta era rimasto in panchina per l'intera gara contro la Macedonia del Nord, tra i pali era stato schierato Palmisani.

"Abbiamo tre portieri validi, tra cui Daffara alla prima convocazione. Dovremo tenere conto delle risposte che ci darà il campo. In questo momento hanno tutti la possibilità di partire dall’inizio, indipendentemente da chi gioca in Serie A o in B", le parole del CT Baldini in conferenza stampa. Motta verrà ricontrollato, è alle prese anche con una lieve lombalgia, non sembra comunque in dubbio per la ripartenza del campionato, quando la sua Lazio dovrà sfidare il Parma.

Sarri ha perso Provedel fino al termine della stagione. Dietro a Motta ci sono Furlanetto e Giacomone. Al momento, comunque, non ci sono allarmi accesi e c'è fiducia per un pieno recupero in vista della prossima giornata. A parte Motta, ci sono altri 8 nazionali da attendere nel centro sportivo prima di far scattare le prove tattiche: a Formello gli allenamenti riprenderanno domani dopo il weekend di riposo concesso alla rosa.



