Lazio, si pensa già al mercato estivo: sondati Milik e Tresoldi
RASSEGNA STAMPA -Il club biancoceleste si avvicina alla pausa estiva con diversi nodi da sciogliere: la fotografia finanziaria al 31 marzo sarà decisiva per capire quali margini ci saranno sul mercato, mentre il finale di stagione influenzerà anche il destino della panchina di Maurizio Sarri.
Nel frattempo, la dirigenza ha già iniziato a muoversi sondando vari profili per rinforzare l’organico. L’attenzione si è concentrata soprattutto sull’attacco, a cui, come riporta Il Tempo, sono stati accostati nomi come Arkadiusz Milik e Nicolò Tresoldi. Tuttavia, nessuno dei due sembra rappresentare una priorità immediata.
Milik era già stato valutato da Sarri ai tempi della sua prima esperienza a Formello, ma i lunghi stop e un contratto fino al 2027 rendono l’operazione poco conveniente, soprattutto alla luce delle condizioni fisiche e dei costi complessivi.
Diverso il discorso per Tresoldi, classe 2004, reduce da una stagione positiva al Bruges con 13 gol in campionato. Il giovane attaccante ha attirato l’interesse di diversi club europei, rendendo difficile immaginare un affondo della Lazio senza entrare in una vera e propria asta.