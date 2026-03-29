F1 | Clamoroso a Suzuka: Verstappen si ritira dalla Formula 1?
29.03.2026 10:21 di Giovanni Parterioli
In un Gran Premio del Giappone che porta Andrea Kimi Antonelli a vincere il Gp e leader del Mondiale, la Ferrari di Leclerc sul podio, col suo team radio e speranzoso verso Miami, a far parlare sono le parole shock di Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo ha infatti parlato del suo clamoroso addio alla Formula 1, un qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato vista la sua giovane età. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> VERSTAPPEN, RITIRO DALLA FORMULA 1 <<<