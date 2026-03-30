Bosnia, Barbarez: "Esultanza? Si è vista l'emozione dell'Italia". E su Gattuso...

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida con l'Italia, ha parlato il ct della Bosnia. Queste le parole di Sergej Barbarez: "Tutta la squadra sta bene, nonostante i 120 minuti con il Galles non ha risentito dei supplementari”.

"L'esultanza dei giocatori italiani? Sono cose normali, quelle immagini dimostrarono l’emozione dell’Italia. Anche pero noi questa finale è di per sé già una motivazione extra”.

"Che partita farà la Bosnia e cosa rappresenta questa gara? Sarà una partita importante, per entrambe. Non solo a livello sportivo, ma anche perché tutto il pubblico bosniaco si aspetta molto da questa partita. Siamo orgogliosi e felici di giocare con l’Italia in casa nostra, si diventa calciatori anche per questo”.

"Gattuso? Ha avuto una carriera migliore della mia ma entrambi abbiamo una storia da raccontare. Questo si riflette anche nel gioco: quello che conta è piacere ed essere accettati da giocatori e pubblico”.

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