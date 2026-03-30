Lazio, senti Orlando: "Isaksen è un giocatore interessante, ma gli manca..."
30.03.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Gustav Isaksen è un grande protagonista di questa sosta per le nazionali di marzo. L'esterno della Lazio ha realizzato una doppietta in un minuto della semifinale dei playoff Mondiali della Danimarca contro la Macedonia del Nord. Sul classe 2001 si è espresso l'ex calciatore Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole: "Isaksen è interessante, gli manca per quel ruolo un pizzico di velocità per essere un giocatore fenomenale. Ma è un buonissimo giocatore comunque".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.