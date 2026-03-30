Lazio, le ultime sulle condizioni di Zaccagni: la nota della società
30.03.2026 19:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Mattia Zaccagni è finito ai box per infortunio in occasione della sfida col Milan. Il capitano della Lazio ha iniziato l'iter riabilitativo verso il recupero e, fa sapere la società, la nuova risonanza a cui si è sottoposto ha evidenziato un quadro di miglioramento. Le sue condizioni sono monitorate e nei prossimi giorni verranno dati ulteriori aggiornamenti.
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