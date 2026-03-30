Ex Lazio | Milinkovic, il Real Madrid nel futuro? Le parole del ct della Serbia
Sergej Milinkovic Savic è tornato a vestire la maglia della Serbia dopo un lungo periodo d’assenza coinciso col suo trasferimento dalla Lazio all'Al-Hilal. Il centrocampista è sceso in campo per disputare l’amichevole con la Spagna e la sua prestazione è stata valutata positivamente dal nuovo ct Paunovic che, come riportano i media locali, ha dichiarato: “Sergej ha disputato un'ottima partita contro la Spagna e credo che un giorno il Barcellona o il Real Madrid lo cercheranno”.
Da capire se sarà confermato in campo anche nel secondo test in programma, quello con l’Arabia Saudita che si disputerà martedì 31 marzo alle 18 (orario italiano).
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