Lazio, Crespi ancora a segno in Serie C: che numeri per l'attaccante!
30.03.2026 20:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Nel fine settimana il campionato di Serie C è sceso in campo come ogni weekend. Tra le partite giocatesi c'è stata anche quella tra i Lanerossi Vicenza e l'Union Brescia, attualmente prima e seconda in classifica nel girone C. La sfida terminata con il risultato di 1-1 ha visto tra i suoi protagonisti anche Valerio Crespi. L'attaccante trasferitosi a gennaio in Lombardia in prestito dalla Lazio, dopo una breve parentesi all'Avellino, ha realizzato il gol del momentaneo 1-0, pareggiato 3' più tardi da Rada che ha segnato l'1-1 finale. Per il classe 2004 si tratta della quinta rete in 10 partite con la nuova maglia.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.