Lazio, Crespi ancora a segno in Serie C: che numeri per l'attaccante!

30.03.2026 20:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Crespi ancora a segno in Serie C: che numeri per l'attaccante!

Nel fine settimana il campionato di Serie C è sceso in campo come ogni weekend. Tra le partite giocatesi c'è stata anche quella tra i Lanerossi Vicenza e l'Union Brescia, attualmente prima e seconda in classifica nel girone C. La sfida terminata con il risultato di 1-1 ha visto tra i suoi protagonisti anche Valerio Crespi. L'attaccante trasferitosi a gennaio in Lombardia in prestito dalla Lazio, dopo una breve parentesi all'Avellino, ha realizzato il gol del momentaneo 1-0, pareggiato 3' più tardi da Rada che ha segnato l'1-1 finale. Per il classe 2004 si tratta della quinta rete in 10 partite con la nuova maglia. 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.