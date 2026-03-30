Lazio, scelto il gol più iconico della storia: l'esito del sondaggio - FOTO
30.03.2026 21:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio ha coinvolto i tifosi invitandoli a esprimere la loro preferenza per scegliere quale fose il gol più iconico della storia e il risultato del sondaggio ha visto al terzo posto, il gradino più basso del podio, quello di Immobile al Cagliari dell'11 marzo 2018, al secondo posto quello di Lulic alla Roma il 26 maggio 2013 e al primo quello di Provedel, di testa, all'Atletico Madrid del 19 settembre 2023.
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