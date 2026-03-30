Ex Lazio | Hernanes spiega: "Ecco perché mi chiamano Profeta"

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Nell'intervista rilasciata a 'Tutti Teorici', il podcast de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Lazio Hernanes ha raccontato l'origine del suo soprannome 'Profeta', che si porta dietro dai suoi primi anni in Brasile. Di seguito le sue parole.

“Il soprannome Profeta? È nato perché parlavo in maniera un po’ particolare nelle interviste, citavo anche dei versi della Bibbia. Per questo un giornalista brasiliano ha deciso di chiamarmi così. Poi è diventato virale. Se non avessi fatto il calciatore, il mio sogno era quello di costruire palazzi. Ho studiato anche ingegneria ma senza finire gli studi perché poi ho iniziato a giocare. Nel calcio mi mancava la parte razionale, mi ha aiutato un allenatore conosciuto al San Paolo a studiare e a capire le diagonali, il tempo, lo spazio e tutto il resto”.