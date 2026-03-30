Serie A, Lazio - Parma: le voci che racconteranno il match su Dazn
30.03.2026 18:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Anche la sosta di marzo sta per essere archiviata, nel weekend torna la Serie A con la trentunesima giornata. La Lazio ospiterà all'Olimpico il Parma, la gara è in programma sabato 4 aprile alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. A raccontarla, il duo formato da Luca Farina per la telecronaca e l'ex biancoceleste Cristian Brocchi per il commento tecnico.
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