Serie A, Lazio - Parma: le voci che racconteranno il match su Dazn

30.03.2026 18:45 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Serie A, Lazio - Parma: le voci che racconteranno il match su Dazn

Anche la sosta di marzo sta per essere archiviata, nel weekend torna la Serie A con la trentunesima giornata. La Lazio ospiterà all'Olimpico il Parma, la gara è in programma sabato 4 aprile alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. A raccontarla, il duo formato da Luca Farina per la telecronaca e l'ex biancoceleste Cristian Brocchi per il commento tecnico. 

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