Bosnia - Italia, Djokovic sarà presente alla sfida: il motivo
Martedì 31 marzo alle 20:45 l’Italia affronterà la Bosnia a Zenica, la gara sarà decisiva per la qualificazione al Mondiale che si disputerà in estate tra Messico, USA e Canada. A assistere all’incontro, sugli spalti dello stadio, ci sarà anche Djokovic.
Il tennista, che si è complimentato con Dzeko sui social dopo la vittoria sul Galles, è atterrato a Sarajevo per raggiungere una località che dista circa 40km dalla città di Zenica. Il posto si chiama Vidoko, è turistico che il serbo conosce perché frequenta spesso. In passato vi ha anche inaugurato dei campi da tennis e spesso raggiunge il paesino per godersi lo spettacolo naturalistico delle “piramidi bosniache”.
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