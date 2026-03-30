FORMELLO - Lazio, la ripresa: occhi sul Parma, Sarri aspetta tutti i rientri

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - La Lazio è tornata in campo dopo due giorni di riposo. È iniziata la preparazione per il Parma: Sarri gradualmente ritroverà tutto il suo gruppo tra infortunati e convocati in nazionale. Uno è già tornato, ovvero Edoardo Motta. Ha accusato un problema alla zona lombare, ma non è in dubbio. All'Olimpico sarà regolarmente in porta.

Presto si rivedranno tutti gli altri: Provstgaard, Hysaj, Marusic, Dele-Bashiru, Przyborek, Dia, Ratkov e Isaksen concluderanno martedì i propri impegni e ricominceranno a lavorare con la squadra tra mercoledì (in programma una doppia seduta) e giovedì pomeriggio. Solo a quel punto scatteranno le vere prove tattiche e si farà la conta dei disponibili. Sicuramente non ci saranno Provedel e Rovella: la loro stagione è già finita.

È out anche Zaccagni, che in serata ha svolto nuovi esami: "la nuova risonanza ha evidenziato un quadro clinico in miglioramento", ha fatto sapere la società. Per sabato viaggiano verso il recupero Gila e Cataldi: il primo sarà gestito per i soliti fastidi al ginocchio, giocherà solo se al 100%. Per Basic invece si attende il responso del provino in gruppo che farà nei prossimi giorni: manca da quasi due mesi per un'infiammazione all'adduttore. La settimana si chiuderà con la rifinitura di venerdì che chiarirà tutti i dubbi.