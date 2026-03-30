Serie A | Lazio - Parma, dove vedere il match in tv e streaming
30.03.2026 18:00 di Christian Gugliotta
Dopo le vittorie con Sassuolo e Milan, la Lazio ha superato anche il Bologna, confermando il suo straordinario momento di forma. Dopo la sosta nazionali, la squadra di Sarri si prepara a ospitare il Parma all'Olimpico, nel match in programma sabato 4 aprile alle 20:45,
La sfida, valida per la trentunesima giornata di campionato, sarà trasmessa in co-esclusiva su Dazn e su Sky nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand - accedendo tramite app o sito - su Dazn, Sky Go e NOW.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.