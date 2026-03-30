Rambaudi: "Un italiano under 21 per la Lazio? Vi faccio due nomi"

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Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare dell'imminente sfida che attenderà l'Italia martedì sera in Bosnia, ma anche di un possibile nome in ottica mercato per la Lazio. Di seguito le sue parole.

"L’Italia è superiore alla Bosnia, poi dipende sempre da come giochi e da come scendi in campo. Credo che la vittoria di giovedì abbia dato un po’ più di consapevolezza, ha tolto un po’ di negatività. Domani lo stadio sarà dalla loro; non ci dovrà essere frenesia, ma grande attenzione".

"Formazione? Inizlmente servirà anche leadership, spirito di gruppo; poi c’è da tenere conto che a gara in corso serviranno calciatori pronti e Esposito sai che è pronto in questi casi, Retegui non lo so che impatto può avere subentrando. Infortunio a parte, Zaccagni non penso sarebbe stato titolare, questo modulo lo penalizza".

"Chi scegliere dell’Under 21 per la Lazio? Ndour. Anche Koleosho, che preferisce partire da sinistra, ma può giocare pure a destra. Il livello della Serie A è calato da 15 anni a questa parte. Sono arrivati tanti stranieri che non fanno la differenza e non aiutano ad avere qualità".