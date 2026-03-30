Italia, Donnarumma a Sky: "C'è tensione. Solo noi sappiamo cosa abbiamo passato dopo..."

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Il capitano della Nazionale, Gianluigi Donnarumma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida tra Bosnia e Italia. Queste le parole:

Avete fatto il sopralluogo, stadio con il pubblico addosso, bisogna andare ai Mondiali, ci spieghi come la state vivendo?

"Siamo esseri umani ed è normale dire che questa partita la sentiamo anche noi e tutti abbiamo voglia di far bene e andare al Mondiale. C'è la tensione giusta, siamo carichi e dobbiamo pensare solo a noi, a quello che abbiamo preparato, a quello che sappiamo fare, a quelli che siamo, quella è la cosa più importante, tutto il resto viene in secondo piano".

Anche la partita con l'Irlanda del Nord era determinante, l'inizio della sfida di Bergamo è un monito, un insegnamento…

"Siamo un gruppo giovane, è normale ci sia un po' di nervosismo, un po' di adrenalina, fa parte del gioco, però domani è una gara importante da approcciare subito nel migliore dei modi, dobbiamo prendere come esempio la gara scorsa e non ripetere gli errori del primo tempo. Penso che la squadra si sia preparata bene ed è pronta per fare una grande partita e avere una grande gioia".

Sei il più vecchio in termini di presenze, c'è anche la tua ambizione…

"Sono orgoglioso di tutto ciò che ho fatto con la Nazionale, ci sono state gioie e dolori, ho perso due Mondiali e c'è voglia di riportare l'Italia dove merita, solo noi sappiamo cosa abbiamo passato dopo non esserci qualificati, non esserci ai Mondiali. Da quello dobbiamo ripartire e dall'esperienza negativa che abbiamo fatto e mettere tutto in campo per dare una gioia ai nostri tifosi, agli italiani e a noi stessi perché ce lo meritiamo per il lavoro che stiamo facendo e per tutto".

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