Calciomercato Lazio | Il Bologna piomba su due obiettivi: i dettagli

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© foto di Federico De Luca 2024

Il Bologna guarda al futuro e pensa già al mercato estivo. Come raccontato da Il Resto del Carlino, l'obiettivo della società rossoblù è quello di aprire un nuovo ciclo, fondati su profili giovani e di prospettiva. Per questo Sartori sta già tenendo d'occhio un paio di profili che da qualche mese sono anche nel mirino della Lazio.

Si tratta di Hjerto-Dahl e Watson, entrambi centrocampisti: il primo, classe 2005 e in forza al Tromso, a gennaio è stato molto vicino al Besiktas e su di lui ci sono anche il Celtic e i Rangers; il secondo, invece, sempre classe 2005, gioca al Kilmarnock. Sono i primi due nomi in mediana su cui stanno riflettendo a Casteldebole, che a fine stagione potrebbe anche vedere la partenza di Freuler.