Motta e l’Olimpico mettono in crisi Pulisic: le sue parole in patria

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"È un periodo difficile", dice Christian Pulisic. E la 'colpa' è anche e soprattutto di Edoardo Motta. Il classe 2005 è stato tra i portieri che gli hanno negato più volte il gol nelle ultime partite che ha giocato il Milan. Proprio nella sfida con la Lazio, infatti, l'ex Reggiana è stato più volte determinante tra i pali sulle conclusioni dello statunitense per mantenere il vantaggio di Isaksen.

Questo ha gettato nello sconforto l'attaccante rossonero, che ora non sta vivendo affatto un bel momento. Come raccontato al The Athletic, però, è comunque fiducioso e sicuro che presto tornerà a esultare. Di seguito le sue parole: "Devo essere più freddo in alcuni momenti. Mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni. Devo solo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà. Non mi faccio prendere dal panico. Meglio ora che in estate. Le cose cambieranno”.