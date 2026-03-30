Lazio, Cardone: "Motta non è in dubbio. Rinnovi? Se ne parlerà a maggio"
Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha analizzato il momento della Lazio: "Motta non è in dubbio per il Parma. Credo si tornerà ad allenare già domani. Il suo è stato un rientro precauzionale per un fastidio lombare".
"La preoccupazione generale non posso non condividerla. Finché non sarà la società stessa a tranquillizzarci sulla strategia, chiarendo che squadra verrà allestita, le perplessità rimarranno. Anche Sarri è molto curioso in base alla squadra che verrà fatta, dipenderà il suo futuro ma anche quello di diversi calciatori. Taylor ok, ma intorno ai giocatori più importanti va allestita una squadra competitiva. Capitolo rinnovi? Sono stati rinviati a maggio, quindi a fine campionato”.
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