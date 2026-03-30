Roma, tegola per Gasperini: si ferma Wesley, ecco quanto starà fuori
30.03.2026 16:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Problemi in Nazionale per Wesley. L'esterno della Roma si è infortunato durante il ritiro con il Brasile di Ancelotti. La risonanza magnetica e l’ecografia a cui si è sottoposto hanno confermato la lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono di circa quattro settimane: per questo salterà le gare contro Inter, Pisa, Atalanta e probabilmente anche Bologna. Gasperini potrebbe ritrovarlo a inizio maggio, per la sfida contro la Fiorentina.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.