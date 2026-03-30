Bosnia, parla il ct Barbarez: “Pronti a mettere il pullman contro l’Italia”

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Alla vigilia della finale degli spareggi per staccare il pass per i Mondiali è intervenuto in conferenza stampa Sergej Barbarez, commissario tecnico della Bosnia e prossimo avversario dell’Italia. Queste le sue parole: “Tutti stanno bene tranne l'allenatore, che ha perso la voce. Abbiamo avuto il tempo per riprenderci, la gara è stata impegnativa e siamo stati felici. Speriamo di riuscire a reggere fino alla fine".

SUL GIOCO - “La preparazione alla partita include anche l'analisi di come si gioca. Ora, chi ha detto che cosa è meno importante. Quello che conta sono i miei giocatori e come si andrà a giocare domani. Non importa cosa pensano gli altri o quello che ha detto l'avversario”.

SULL’ITALIA - “Ci sono tante emozioni per l'Italia, è molto importante, ma anche per noi. Dal punto di vista della situazione nel paese è ancora più importante. Dovremo avere abbastanza coraggio, curando i dettagli. giocare. Non bisogna creare una situazione di panico, avere un po' di fortuna e segnare qualche gol".

SULLA PARTITA - “Se segniamo, ed è uno a zero per noi, parcheggiamo l'autobus da una parte. Sennò lo parcheggiamo dall'altra parte. Facciamo iniziare la partita, sono felice di essere arrivato fin qui. Sento e vedo che l'amore nasce da questi giocatori. Già da un anno e mezzo giochiamo con un sistema che corrisponde a quello che possiamo fare. Non so se è un momento di fare esperimenti".