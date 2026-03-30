Basic vuole riprendersi la Lazio: il punto tra rinnovo e rientro
RASSEGNA STAMPA - Toma Basic è pronto a tornare al servizio della Lazio e di Maurizio Sarri. Il calvario sembra ormai finito: secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato tornerà ad allenarsi con il gruppo a Formello a partire da domani.
Con qualche allenamento sulle gambe, Basic potrebbe quindi essere disponibile già per la sfida contro il Parma e tornare così a giocare una partita dopo circa due mesi (l'ultima l'8 febbraio contro la Juventus).
Una stagione iniziata come al solito ai margini, per poi diventare un punto fermo della squadra di Sarri. In poco tempo, in un clima d'incertezza totale, Basic si è preso la Lazio grazie alla sua continuità di rendimento. Oggi, però, troverà una Lazio diversa e dovrà riconquistarsi il posto (Dele-Bashiru, nonostante alti e bassi, sta facendo bene).
Nel frattempo, secondo lo stesso quotidiano, si riapre timidamente la trattativa per il suo rinnovo. I prossimi giorni saranno decisivi, si parla di un rinnovo fino al 2030 a circa 2 milioni annui.