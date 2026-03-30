Douglas Costa su Sarri alla Juve: "È bravissimo. L'ho apprezzato per..."
30.03.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Lunga intervista ai taccuini di Tuttosport per Douglas Costa, esterno del Chievo in Serie D e in passato anche alla Juventus. Tra i tanti temi toccati, il brasiliano ha parlato anche di Maurizio Sarri, con cui ha lavorato insieme in bianconero e ora si trova sulla panchina della Lazio. Di seguito le sue parole.
"Sarri è stato bravissimo, l’ho apprezzato tanto: era un malato di possesso palla, con una mentalità offensiva. Ma anche Allegri mi piaceva: i contropiedi di quella Juve, quando stavo bene, erano devastanti. Spaccavamo le difese, potevamo fare danni da un momento all’altro".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.