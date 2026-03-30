Lazio, difesa (e non solo) in bilico: sono tutti in scadenza di contratto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nella stagione 2022/23, la Lazio di Sarri concluse la stagione con 21 gare senza subire gol. Un record storico per il club, reso possibile dalle abilità del mister ma anche dall'applicazione dei suoi interpreti.

Molti di loro sono ancora nella Capitale. Provedel, Gila, Romagnoli, Marusic, Patric, Lazzari, ma anche Cataldi e Basic qualche metro più avanti. Escluso il montenegrino (ha rinnovato fino al 2028 con ozpione), tutti gli altri hanno il contratto in scadenza nel 2027. Il loro futuro è in bilico, secondo Il Messaggero sono in attesa di chiamate tardive per un rinnovo o di dover preparare i bagagli.

Così come Gigot e Pellegrini, arrivati successivamente, o Hysaj, fedelissimo di Sarri che ha perso decisamente minutaggio negli ultimi mesi ed è pronto a lasciare la Lazio in estate. Sarà una rivoluzione, questa volta per davvero.