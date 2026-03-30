Veron: "I tifosi ora stanno soffrendo. Alla Lazio auguro..."

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - "So che i tifosi stanno soffrendo. Questa è una piazza esigente, che vuole sempre più di quel che ha, come è giusto che sia", Juan Sebastian Veron fa da eco alla voce dei laziali e di tutto il malcontento della piazza.

Torna il tema del sogno, un calciatore e un personaggio del suo calibro possono comprenderlo: "Chiunque paga l'abbonamento merita di poter sognare. E quindi auguro alla Lazio e ai laziali di tornare a farlo". Parole di vicinanza di chi a Roma ha fatto la storia, la sua e quella della Lazio. Le parole rilasciate dall'argentino ai taccuini de Il Corriere della Sera sono piene d'amore e di gioia, le parole di chi è rimasto legato alla realtà biancoceleste, contribuendo a renderla grande: "La Lazio è stata la squadra più forte in cui io abbia giocato", ha affermato Veron.

Infine, La Brujita è tornato a parlare di Eriksson, allenatore della Lazio durante quegli anni gloriosi: "Sven è stato l'allenatore che più mi ha capito. Sono convinto di aver espresso il calcio migliore con lui in panchina perché mi lasciava piena libertà".