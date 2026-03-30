Lazio, l'attacco è sotto esame: Sarri conferma la staffetta e chiede gol
RASSEGNA STAMPA - Staffetta che vince non si cambia. Anche contro il Parma Dia darà il cambio a Maldini a gara in corso al centro dell’attacco della Lazio, andando a riproporre così la formula che in queste ultime uscite ha portato fortuna alla Lazio. Come riporta oggi la Repubblica, però, i due attaccanti saranno chiamati a dare risposte importanti a Sarri.
Se è vero che la formula funziona per la squadra, infatti, lo è anche che dal punto di vista realizzativo l’apporto dei centravanti in questa stagione è quasi nullo e non a caso la Lazio si ritrova al quattordicesimo posto in Serie A per gol segnati. Dal suo arrivo Daniel Maldini ha segnato una sola rete in nove presenze, sono due invece i gol di Dia in ventuno gettoni, tre per Noslin in ventiquattro presenze e zero per Ratkov in sette uscite.
Considerando il solo campionato i centravanti hanno portato alla Lazio in cinquantaquattro presenze appena quattro gol, di cui solo due decisivi, senza calcolare ovviamente le due reti segnate da Castellanos. Un bottino troppo misero per Sarri, che pur confermando la staffetta tra Maldini e Dia si aspetta ora più gol dalle sue punte.