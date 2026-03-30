Hernanes racconta: "Alla Lazio mi sono sentito subito a casa"

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© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata al podcast 'Tutti Teorici' de La Gazzetta dello Sport, Hernanes è tornato sul suo arrivo alla Lazio dal Brasile. In particolare ha spiegato i suoi pensieri prima di trasferirsi in Europa e come si è sentito una volta sbarcato a Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Quando sono arrivato alla Lazio, nel 2010, mi mancava il cibo del Brasile, oltre alla famiglia e gli amici. Oggi invece non sento la saudade, non mi manca più. È un po’ strano, è vero. Ma io sono un ragazzo particolare, lo ero già dalle giovanili. Sono sempre stato molto determinato. Nella mia infanzia poi ho sempre cambiato città: a dieci anni sono andato a vivere a Recife, a quindici a San Paolo. Non volevo tornare a casa dai miei prima di aver trovato una squadra".

"Avevo paura di venire in Europa per il freddo. A Recife in inverno siamo a 22 gradi, faceva sempre caldo. Poi quando sono arrivato a Roma, ad agosto, ho visto 32 gradi. Pensavo di essere a Recife (ride, ndr.). Mi sono subito sentito a casa, le persone mi conoscevano già. Non avevo fatto nemmeno il ritiro, che in Brasile non c’è. Sono arrivato subito pronto per giocare, avevo il ritmo partita dall’inizio. Poi nella seconda parte di stagione ho accusato un po’ di stanchezza".