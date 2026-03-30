NEWS | Terribile lutto per il Modena, scomparsa la nipote del patron Rivetti

30.03.2026 12:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Terribile lutto per il Modena, scomparsa la nipote del patron Rivetti
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Un terribile lutto ha colpito Carlo Rivetti, patron del Modena. A soli 10 anni, infatti è scomparsa la piccola Nina Rivetti, nipote del patron e figlia del vicepresidente Silvio. Di seguito la nota ufficiale: "Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc... <<< MODENA >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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