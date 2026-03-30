Lazio, Gigot aspetta la prima convocazione. E sul mercato...

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RASSEGNA STAMPA - Samuel Gigot è un punto di domanda in casa Lazio. Il centrale francese è fermo dall’estate per un problema ad una caviglia, si è operato a settembre e ancora non ha esordito in stagione.

Il periodo riabilitativo procede, questa sosta può essere decisiva per un suo imminente rientro. Gigot è nella lista per il campionato e secondo Il Corriere dello Sport è probabile che nelle prossime partite arrivi la prima chiamata di Sarri. Samuel intanto aspetta, tra ritorno in campo e inizio del mercato: è in scadenza nel 2027, in estate cercherà fortuna altrove.