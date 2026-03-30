Lazio, la difesa è tornata di ferro: il dato è tra i migliori in Europa
30.03.2026 10:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha creato una diga, nonostante le numerose difficoltà. Le cessioni di calciatori di interdizione come Vecino e Guendouzi, oltre agli infortuni di Basic e Rovella, sembra non abbiano inciso troppo sul rendimento difensivo. Il tecnico biancoceleste è riuscito comunque a dare solidità alla Lazio, come nella stagione 2022/2023: come riporta Il Messaggero, la Lazio ha raggiunto quota 14 reti inviolate, meglio di lei soltanto Porto(18), Inter (15) e Arsenal (15).
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.