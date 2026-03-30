Lazio | Pedro, ultimi mesi da protagonista: occasione e obiettivo Coppa Italia
RASSEGNA STAMPA - Pedro si prepara a vivere gli ultimi due mesi alla Lazio con l’obiettivo di chiudere al meglio la sua esperienza in biancoceleste. L’infortunio di Zaccagni gli spalanca nuove opportunità sulla fascia sinistra, unico vero dubbio nel tridente offensivo dove Isaksen e Maldini restano punti fermi. A Bologna è partito titolare, con Noslin pronto ad alternarsi: come scrive il Corriere dello Sport, i due si giocano una maglia anche in vista della ripresa contro il Parma.
Lo spagnolo, in scadenza il 30 giugno, sogna di lasciare il segno conquistando un trofeo in Italia. Tenendo conto della scadenza del contratto, la Coppa Italia rappresenta l'ultima occasione con la Lazio, ormai a due partite dal possibile trionfo: un obiettivo che Pedro ha sempre dichiarato di voler raggiungere.
Sarri dovrà gestirlo con attenzione in assenza di Zaccagni, ma Pedro è deciso a sfruttare ogni chance: in stagione ha già inciso con gol pesanti e punta sulla sua esperienza per essere determinante nel finale. Intanto ha tagliato il traguardo delle 200 presenze con la Lazio e, a quasi 39 anni, vuole continuare a essere protagonista fino all’ultimo.