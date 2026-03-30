NEWS | Sinner vince a Miami e conquista il 'Sunshine double': cos'è
30.03.2026 11:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
C'è voluta notte fonda ma, alla fine, Jannik Sinner è sceso in campo nella finale del Miami Open conquistando, dopo Indian Wells, un’altra splendida vittoria battendo Lehecka. Un successo che vale doppio per il tennista altoatesino che raggiunge il Sunshine Double, ovvero mette in bacheca per la prima volta in carriera la doppietta... <<< SINNER >>>
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Jessica Reatini
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