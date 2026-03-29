Lazio | Provstgaard, parla un suo amico d'infanzia: "Sono orgoglioso di lui"

È stata una settimana speciale per Oliver Provstgaard, che ha debuttato con la maglia della Danimarca nella semifinale dei playoff per i prossimi Mondiali contro la Macedonia del Nord. A seguirlo in tribuna c'era Emil Skifter, un suo amico d'infanzia con cui è cresciuto dall'età di cinque anni e che ha commentato l'esordio del centrale della Lazio ai microfoni del portale danese BT. Di seguito le sue parole.

"È stata un'emozione enorme. Speravo davvero che debuttasse anche da titolare, ma alla fine sono stato comunque contento che sia subentrato. Questo esordio significa tutto per lui, è la cosa più incredibile che gli sia mai capitata. Sono molto orgoglioso, e lo è anche lui. Spero mi risponda. Gli scriverò: 'Sono orgoglioso di te'. Lui lo sa già, ma per me è importante farglielo sapere. Provstgaard al Mondiale? Non riesco nemmeno a pensarci, è davvero qualcosa di troppo grande".