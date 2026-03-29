Lazio, Hernanes: "Ero arrabbiato con Lotito! La capriola all'Olimpico..."
29.03.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Hernanes è stato protagonista dell'ultimo episodio di 'Tutti Teorici', il podcast de La Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista brasiliano ha parlato del suo periodo alla Lazio rivelando anche il più grande rimpianto della sua carriera. Potesse tornare indietro, infatti, non rifarebbe l'esultanza con la capriola all'Olimpico dopo un gol segnato con la maglia dell'Inter.
Di seguito le sue parole: "Il mio più grande rimpianto? Se tornassi indietro, non avrei rifatto la capriola all’Olimpico con la maglia dell’Inter contro la Lazio. Mi sono pentito. L’avevo fatto apposta, c’era stato un fraintendimento con Lotito ed ero arrabbiato con lui”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.