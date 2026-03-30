Lazio, cambia il Settore giovanile? Nuovi contatti con Bava: il punto

RASSEGNA STAMPA - Lavori in corso nel Settore giovanile della Lazio. Come riportato da Tuttosport, è in corso un'operazione di potenziamento a Formello, con possibili nuovi ingressi nella squadra biancoceleste. L'idea è quella di inserire una figura di grande esperienza, voluta dal presidente Lotito. Il nome è quello di Massimo Bava, che negli anni ha scoperto e lanciato diversi talenti al Torino (Buongiorno su tutti) e che ha rilanciato le giovanili del Catanzaro, puntando sulla valorizzazione dei ragazzi di quella zona.

Sono proprio queste qualità che interessano alla Lazio, come scrive il quotidiano. Sarebbero già partiti i primi contatti e dialoghi positivi, che presto potrebbero portare all'intesa definitiva da chiudere nelle prossime settimane. Bava andrebbe ad aggiungersi al team dirigenziale già presente, ma senza rivoluzioni: l'attuale coordinatore del Settore giovanile Mattiuzzo, quindi, si dedicherebbe maggiormente alla crescita della Primavera, da gestire come una sorta di seconda squadra.