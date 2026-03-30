Lazio, il doppio rilancio di Sarri: Isaksen e Tavares ora sono intoccabili

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RASSEGNA STAMPA - Negli ultimi mesi Sarri ha cambiato direzione, rilanciando con decisione Tavares e Isaksen. Da gennaio ha dato continuità a entrambi, interrompendo le rotazioni e rendendoli punti fermi della Lazio che ora prova a difendere l’ottavo posto e a inseguire la Coppa Italia. Dopo essere stati ai margini, oggi il loro posto da titolare non è più in discussione.

Prima del mercato invernale la loro situazione era incerta: Tavares pagava prestazioni altalenanti e una condizione non sempre brillante, mentre Isaksen faticava a trovare continuità. Si era anche ipotizzata una loro cessione. Poi, complice l’emergenza, entrambi hanno sfruttato le occasioni: il danese è cresciuto molto sul piano tecnico e mentale, diventando più incisivo, mentre il portoghese ha migliorato soprattutto la fase difensiva, mantenendo la sua spinta sulla fascia.

Le prestazioni recenti hanno confermato il loro momento positivo: Isaksen si è messo in mostra anche con la Danimarca, mentre Tavares, pur con qualche errore, ha ritrovato fiducia e continuità. Il doppio rilancio, spiega il Corriere dello Sport, apre ora anche scenari di mercato: le loro prestazioni potrebbero attirare nuove offerte, ma intanto Sarri li considera fondamentali per questo finale di stagione, in cui ogni partita può essere decisiva.