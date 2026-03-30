Lazio - Parma, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri

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Si torna in campo dopo la sosta. Sarri tornerà in panchina all'Olimpico (a Bologna era squalificato) per la gara contro il Parma. Il tecnico dovrà fare sicuramente a meno di Rovella, Provedel (stagione finita) e Zaccagni. In porta toccherà sempre a Motta, rientrato anticipatamente dal ritiro dell'Italia Under 21. Ha accusato dei problemi alla zona lombare, ma le sue condizioni non preoccupano per sabato. In difesa il dubbio è su Gila: continua a lamentare fastidi al ginocchio, a Dall'Ara è stato costretto a uscire nel primo tempo. Sarà gestito in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, giocherà solo se sarà al 100%. Si tiene quindi pronto Provstgaard per fare coppia con Romagnoli; sulle fasce, invece, solo conferme per Marusic e Nuno Tavares. A centrocampo si prospettano due recuperi: il primo è quello di Cataldi, out nelle ultime settimane per una lesione al polpaccio; il secondo è quello di Basic, ormai fermo da quasi due mesi per un'infiammazione al tendine dell'adduttore. Dovrebbe rientrare entrambi a disposizione, Sarri deciderà il loro minutaggio. Al momento comunque è in pole il terzetto composto da Patric in regia e Dele-Bashiru e Taylor come mezzali. In attacco, in assenza di Zaccagni, con ogni probabilità ci sarà spazio ancora per Pedro, in vantaggio su Noslin. Pochi dubbi nel resto del tridente con Isaksen a destra e Maldini al centro. Pronti a subentrare sia Dia che Cancellieri.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gila, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Cataldi, Basic, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Ondrejka, Keita, M., Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta.