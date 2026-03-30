Lazio, nuovi esami in programma per Zaccagni. E per la Coppa Italia...
RASSEGNA STAMPA - La ripresa degli allenamenti a Formello è fissata per oggi alle 14.00 e Sarri sta facendo il conto alla rovescia per avere il gruppo al completo. Parlando di infortunati, se Cataldi, Basic e Gila sperano di poter tornare nella sfida contro il Parma, lo stesso non si può dire di Zaccagni.
Come scrive il Corriere dello Sport, il capitano, però, tra oggi e domani si sottoporrà a nuovi controlli dopo l’infortunio rimediato contro il Milan il 15 marzo. Gli esami avevano evidenziato una lesione muscolare di media entità al vasto mediale e al vasto intermedio della coscia destra, con uno stop stimato in circa 40 giorni.
Il recupero in tempo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta del 22 aprile appare altamente improbabile. Nonostante ciò, Zaccagni continua a lavorare, anche in piscina, in attesa di risposte definitive dagli esami, pur sapendo che forzare i tempi comporterebbe rischi elevati. Rimane una sola vera partita all’orizzonte, ma il suo rientro resta appeso a un filo.