Lazio, Provstgaard e il rapporto con Isaksen: "Siamo ottimi amici e..."

Direttamente dal ritiro della Danimarca, Oliver Provstgaard ha parlato ai media danesi del momento che sta vivendo alla Lazio e del suo rapporto speciale con Isaksen, suo compagno in biancoceleste e in Nazionale. Di seguito le sue parole: "Se ho comprato una macchina? No, non l'ho fatto. Lui (Isaksen, ndr.) è un po' più avanti di me in questo. Gli piace uscire e mostrare la sua auto costosa, io me la prendo con più calma".

"Con Isaksen ci vediamo spessissimo: ogni giorno a Formello e poi una o due volte a settimana fuori dal campo. Mangiamo insieme e guardiamo tante partite, poi ogni tanto le nostre famiglie vengono a trovarci. Viviamo entrambi da soli, è naturale passare tanto tempo insieme perché siamo ottimi amici. Io cucino da solo, ho imparato. Non va bene mangiare fuori ogni sera. Lui mi ha aiutato sotto ogni aspetto e mi ha introdotto nello spogliatoio”.

"Adesso parlo italiano. È fondamentale per la vita quotidiana e nel rapporto con l'allenatore e i miei compagni. Ho avuto un'insegnante di italiano, è andata benissimo".