Lazio, Veron su Lotito: "Deve fare un passo indietro"

30.03.2026 10:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Veron su Lotito: "Deve fare un passo indietro"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Juan Sebastian Veron ha rilasciato un'intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera interamente dedicata alla Lazio. Tra i vari temi toccati, l'ex centrocampista biancoceleste si è soffermato anche sulla protesta dei tifosi laziali nei confronti del presidente Claudio Lotito. Di seguito le sue parole.

"Sono presidente di una squadra storica e importante come l'Estudiantes. Io mi sentirei male se il popolo si rivoltasse così contro di me. Bisogna ascoltare la gente. Capisco la necessità di amministrare i conti, ma il vero obiettivo deve essere inseguire i sogni. Se non ci sono i mezzi economici, è giusto farsi aiutare da nuovi investitori. Chiunque, dirigenti e giocatori, all'interno della Lazio, non possa stare al passo con i desideri dei tifosi, deve fare un passo indietro. Ricordo il calore dei laziali, vedere lo sta- dio vuoto è davvero impressionante".

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.