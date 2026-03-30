Lazio, Veron su Lotito: "Deve fare un passo indietro"
RASSEGNA STAMPA - Juan Sebastian Veron ha rilasciato un'intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera interamente dedicata alla Lazio. Tra i vari temi toccati, l'ex centrocampista biancoceleste si è soffermato anche sulla protesta dei tifosi laziali nei confronti del presidente Claudio Lotito. Di seguito le sue parole.
"Sono presidente di una squadra storica e importante come l'Estudiantes. Io mi sentirei male se il popolo si rivoltasse così contro di me. Bisogna ascoltare la gente. Capisco la necessità di amministrare i conti, ma il vero obiettivo deve essere inseguire i sogni. Se non ci sono i mezzi economici, è giusto farsi aiutare da nuovi investitori. Chiunque, dirigenti e giocatori, all'interno della Lazio, non possa stare al passo con i desideri dei tifosi, deve fare un passo indietro. Ricordo il calore dei laziali, vedere lo sta- dio vuoto è davvero impressionante".