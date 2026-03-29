"Volevo vincere, la Lazio no": Hernanes torna sul suo addio

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata a 'Tutti Teorici', il podcast de La Gazzetta dello Sport, Hernanes è tornato a parlare del suo addio alla Lazio, avvenuto nel 2014 con il passaggio all'Inter. Di seguito la sua spiegazione: “Alla Lazio ho avuto un calo dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Roma, il 26 maggio 2013. Non posso dimenticarmela (ride, ndr.). Da lì sono entrato in una fase della mia carriera in cui volevo spingere un po’ di più. Spesso ci trovavamo a 4-5 punti dall’Inter o dal Milan, io cercavo di caricare tutti per crescere e salire ancora di più".

"Invece spesso lo spogliatoio e il mister mi dicevano di stare buono e di lottare per il nostro obiettivo, pensavano sempre di non poter competere con le altre. Per questo dopo che abbiamo vinto ho capito che quello era il massimo che potevo fare. Gli ultimi sei mesi sono stati difficili, io volevo raggiungere i miei obiettivi, ovvero alzare trofei e avere una prospettiva per vincere. Perché non sono andato via in estate? Non ricordo le dinamiche, ma non credo ci fossero proposte concrete”.