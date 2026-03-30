Ex Lazio | Lichtsteiner svela: "Delio Rossi mi ha insegnato a..."
30.03.2026 09:45 di Simone Locusta
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - L'ex calciatore della Lazio e della Juventus Stephan Lichtsteiner, attuale allenatore del Basilea, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport nella quale ha parlato della sua carriera e del presente da tecnico.
Nel frangente dedicato alla sua parentesi alla Lazio, l'ex terzino ha speso belle parole per mister Delio Rossi, un allenatore che gli ha insegnato molto. Ecco di seguito le sue parole.
"Mi ha insegnato moltissimo sul comportamento difensivo collettivo e individuale, trasformandomi in un difensore decisamente migliore. Un know-how che sfrutto anche oggi da allenatore".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.