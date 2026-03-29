Lazio, Hernanes racconta Klose: "Non ci capivamo, ma mi ha aiutato a..."

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© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, nel podcast 'Tutti Teorici', Hernanes ha raccontato il suo rapporto con Miroslav Klose ai tempi della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: “Klose? A me è rimasto poco degli allenatori, il calcio per me era giocare in campo, non i concetti. Io ascoltavo solo il compito che mi davano, per il resto dovevo fare tutto con la mia testa. Ero anche troppo istintivo, a volte faccio un dribbling o un tocco in più".

"Con Klose, invece, ho imparato a mettere un po’ di razionalità in quello che facevo. Ricordo bene una volta di aver un fatto una finta di troppo e lui era in area che aspettava il pallone. È venuto da me e mi ha detto: ‘Noi dobbiamo capirci, perché se fai una giocata in più io ho perso il tempo’. Da lì ho iniziato a migliorare e siamo andati alla grande. Con lui ho fatto una grande annata, è stata buona per entrambi. Io ero più un finalizzatore che un assistman. Lui era molto esplosivo, riuscivo a leggere il momento in cui attaccava lo spazio. Senza parlarci spesso riuscivamo a capirci”.