"Lazio 2032: il sogno responsabile", il 30 marzo e la conferenza rinviata?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cancellare il cerchio rosso sul calendario. La data del 30 marzo non è stata confermata. Così c'era scritto sulla cartella stampa (in foto), consegnata dalla Lazio lo scorso 17 febbraio 2026 in occasione della presentazione del progetto per lo Stadio Flaminio. Era previsto un appuntamento per illustrare il futuro della società, il "sogno responsabile" chiamato "Lazio 2032": un vero e proprio piano di rilancio del club. A spiegarlo era stato il presidente Lotito a Formello: "Durante la prossima sosta della Nazionale presenteremo 'Lazio 2032 - Il Sogno Responsabile'. una conferenza programmatica che delineerà il percorso strategico del Club. In quell'occasione illustreremo, insieme alla società di consulenza Deloitte e all'Università Luiss, un piano industriale a cinque anni fondato su sostenibilità economica, crescita patrimoniale e competitività sortiva", c'era scritto nel suo discorso.

"'Lazio 2032' sarà un momento di confronto aperto con le istituzioni, con i nostri partner e con i tifosi, per costruire un dialogo serio e costruttivo sul futuro del Club e sul ruolo che intendiamo svolgere per la città", aveva poi continuato il patron. L'intenzione era stata confermata anche dal direttore della comunicazione biancoceleste Emanuele Floridi: "Il 30 marzo, Deloitte insieme alla LUISS ci aiuterà a costruire il piano strategico. Aiuteremo e dimostreremo a tutto il calcio come ancora oggi in Italia è possibile fare un calcio sostenibile, senza l’intervento di fondi o indebitamenti vari”. In questo mese e mezzo, però, non è arrivata alcuna comunicazione a riguardo: l'evento è stato quindi posticipato a data da destinarsi.

Lo slittamento non appare casuale, ma lascia intendere un possibile nuovo sostegno per l'attuale gestione come l'ingresso di un socio, piuttosto che un netto passaggio di mano del club. A quel punto potrebbe avvenire la presentazione del progetto, volto al presente e al futuro della Lazio verso il 2032. L’impressione è questa, ma conferme ufficiali ancora non ce ne sono. Si resta in attesa di un altro annuncio per capire i prossimi passi della società.