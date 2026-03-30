Tottenham | Tudor esonerato: De Zerbi il sostituto? La situazione
L’avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham si è ufficialmente conclusa. Gli Spurs hanno deciso di esonerare il tecnico e, secondo la stampa britannica, il sostituto potrebbe essere Roberto De Zerbi.
Il tecnico, ex Marsiglia, è infatti pronto a valutare l’offerta del club inglese. Se in un primo momento l’allenatore sembrava intenzionato a non tornare immediatamente in panchina le garanzie offerte dal Tottenham sembrano averlo convinto.
Sul piatto in contratto di 5 anni e la promessa di costruire una squadra forte e competitiva. Le prossime ore saranno decisive per il sì definitivo del tecnico italiano.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.