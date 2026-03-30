Tottenham | Tudor esonerato: De Zerbi il sostituto? La situazione

30.03.2026 11:40 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Tottenham | Tudor esonerato: De Zerbi il sostituto? La situazione
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L’avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham si è ufficialmente conclusa. Gli Spurs hanno deciso di esonerare il tecnico e, secondo la stampa britannica, il sostituto potrebbe essere Roberto De Zerbi.

Il tecnico, ex Marsiglia, è infatti pronto a valutare l’offerta del club inglese. Se in un primo momento l’allenatore sembrava intenzionato a non tornare immediatamente in panchina le garanzie offerte dal Tottenham sembrano averlo convinto.

Sul piatto in contratto di 5 anni e la promessa di costruire una squadra forte e competitiva. Le prossime ore saranno decisive per il sì definitivo del tecnico italiano.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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