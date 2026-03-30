Lazio, Hernanes rivela: "Reja? Dovevo ascoltarlo di più. Il mio ruolo..."

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© foto di Federico Gaetano

Ospite dell'ultima puntata di 'Tutti Teorici', il podcast de La Gazzetta dello Sport, Hernanes ha raccontato il suo arrivo alla Lazio soffermandosi soprattutto sul suo rapporto con Edy Reja, che voleva che giocasse dietro la punta. Di seguito le sue parole: "In campo Reja mi aveva chiesto di fare il trequartista, di giocare dietro la punta. A me non piaceva, ma tornassi indietro lo ascolterei di più. Io giocavo come mezzala in Brasile, già dal futsal ero abituato a prendere la palla da dietro per vedere tutto il campo. Stando in attacco, invece, pensavo di stare troppo spalle alla porta. Quest’idea mi spaventava un po’, poi comunque ho provato. Devo dire che il mio ruolo era quello, senza dubbio. Piano piano ho trovato il mio spazio, nonostante la paura della fisicità e di non vedere tutto il campo".

"Quando sono arrivato in Italia mi è toccato anche difendere (ride. ndr.). In squadra alla Lazio c’era Bizzarri, il portiere. Una volta durante una partitella in allenamento ho fatto un recupero correndo indietro e lui mi ha detto: ‘È la prima azione difensiva che ti vedo fare da quando sei in Italia’ (ride, ndr.)”.