Lazio, Veron su Sarri: "Considerando tutte le difficoltà che ha avuto..."
30.03.2026 14:15 di Simone Locusta
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Intervistato da Il Corriere della Sera, l'ex centrocampista biancoceleste Juan Sebastian Veron ha commentato la stagione della Lazio sotto la guida di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.
"Non riesco a seguire la Lazio ogni giorno, ma conosco la situazione, così come la storia del tecnico. Considerando tutte le difficoltà avute, come il mercato bloccato, non credo si possa dire che ha fatto male. Considerando poi che a gennaio se ne sono andati giocatori importanti direi che ha fatto pure bene. Non mi so esprimere sui singoli, ma d rei che la squadra, come collettivo, ha dato tutto quello che poteva. Ora speriamo faccia bene in Coppa Italia".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.